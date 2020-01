RONDEAU, Père Roger, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À la Maison Basile-Moreau, le 9 janvier 2020 est décédé à l'âge de 93 ans, Père Roger Rondeau. Né le 13 février 1926 à Drummondville, il était le fils de Wilfrid Rondeau et d'Alma Raymond. Il a fait sa profession perpétuelle en 1950 et a été ordonné prêtre en 1971.Père Rondeau a exercé son ministère pendant près de 40 ans notamment à l'Oratoire Saint-Joseph, au Collège de Saint-Laurent, à la maison provinciale de la communauté, à la Régionale de Chambly, à la paroisse Sainte-Anne à Varennes, et à la paroisse Saint-Noël de Chabanel à Thetford-Mines.Il laisse dans le deuil son frère Claude, sa soeur Thérèse, ses belles-soeurs Cécile et Pierrette, ses nièces et neveux, ses amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Sa famille naturelle et sa famille religieuse recevront les condoléances à la4994, chemin Côte-des-NeigesMontréal, H3V 1A4le jeudi 16 janvier 2020 de 19h à 21h. Prières communautaires à 19h30La dépouille sera incinérée et une messe commémorative sera célébrée ultérieurement dans l'intimité.