SITA, Liliana (née Formentini)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Liliana Formentini, veuve de Nicodemo Sita, survenu à Montréal, le 11 janvier 2020, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils, Rudy (Natalina Giuffrida) et Richard (Carla Mastrandrea), ses petits-enfants, Alessandro (Alexis Olivo Manglo), Bianca (Dikran Ozcanian), Massimo, Damiano, et son arrière-petite-fille Zaia Ozcanian, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un grand merci au CHSLD Saint-Laurent pour les soins qu'ils ont prodigués au cours des nombreuses années.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 16 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 17 janvier de 9h à 10h30, suivi des funérailles à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata, au 1700 rue Jean-Talon Est à Montréal et de l'inhumation au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu d'offrir des fleurs, la famille vous invite à faire un don " In Memoriam " à la Société Alzheimer de Montréal.