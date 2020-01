LAGACÉ, Marcelle



À Montréal, le 13 janvier 2020, est décédée Mme Marcelle Lagacé, épouse de feu Mario Royer et de feu Armand Monette.Elle laisse dans le deuil ses fils Nelson Royer (Madeleine) et Réjean Royer (feu Joëlle), ses petits-fils Alexandre (Émilie), feu Simon-Pier et Jean-Mathieu (Pamela), sa soeur Rachelle (Charles-Eugène), son frère Conrad (feu Marie-Claude), sa belle-soeur Pierrette (feu Maurice), son beau-frère Gilles (feu Rosanne), ainsi que parents et amis. L'ont prédécédée ses frères et soeurs Roger, Cécile, Edmond, Camille, Jeannette, Joseph, Maurice et Rosanne.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 19 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 20 janvier dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église Ste-Colette, 11931 boul. Ste-Colette, Montréal. Inhumation au Repos St-François d'Assise.