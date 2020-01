MASSÉ, Yolande (née Fortier)



À Montréal, le 10 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée subitement Mme Yolande Fortier, épouse de M Roger Massé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Charles), Christian et Nathalie (Martin), ses petits-enfants Sébastien (Christel) et Claudie (Stéphane), ses arrière-petits-enfants Azarie et Éloi ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Mathias-sur-Richelieu le samedi 18 janvier 2020 à 10h, suivi des funérailles à 11h. Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de dons.La famille tient tout spécialement à remercier le personnel et le comité des résidents de la Résidence Robert-Cliche pour leur accueil, compétence et dévouement.