Cet hiver à MAtv: zoom sur la musique, l'environnement et la santé

Musique, environnement et santé feront partie des sujets abordés par des nouveautés de MAtv au cours des prochains mois.

Dès la semaine du 20 janvier, la nouvelle programmation de la chaîne accueillera la série «MUZ – 10 ans de musiques métissées» (le jeudi à 20 h) articulée autour des rythmes qu'on peut entendre à Montréal. Trois artistes ou groupes seront invités à chacun des épisodes.

Sujet des plus actuels, la survie de la planète sera quant à elle au cœur de «Bon pour la vie» (le mardi à 18 h), un rendez-vous qui proposera des solutions concrètes afin de donner un coup de pouce à l'environnement. Il y sera notamment question de surconsommation, mais aussi de l'importance de donner un second souffle à différents objets et appareils.

Les téléspectateurs pourront également découvrir «Ma vie sans mon auto» (le jeudi à 18 h) qui, comme son titre l'indique, offrira des alternatives aux trajets à bord d'un véhicule à quatre roues.

Enfin, on aura une raison de plus de prendre soin de son corps avec l'arrivée de l'émission «Sarah yoga» (du lundi au samedi, à 7 h 30).

Pour consulter la grille horaire de MAtv, on se rend à l'adresse matv.ca.