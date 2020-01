Claridge mise sur Califia Farms, un fabricant américain de boissons à base de plantes

LOS ANGELES – Claridge, la société d’investissement contrôlée par la famille Bronfman, fait partie d’un groupe d’investisseurs qui a injecté 225 millions $ US dans la compagnie américaine de boissons et aliments à base de plantes Califia Farms.

Outre Claridge, ont également fait partie de cette ronde de financement: Qatar Investment Authority (QIA), Temasek Holdings de Singapour, ainsi que Green Monday Ventures de Hong Kong et une famille basée en Amérique latine qui possède des intérêts importants dans le café et les produits de consommation.

Le nouveau groupe d'investisseurs va prendre une participation minoritaire dans Califia Farms, assure-t-on. Ainsi, des représentants de QIA, Temasek et Claridge vont rejoindre le conseil d'administration.

«Cet investissement correspond à l'orientation stratégique des investissements de Claridge en alimentation», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Fondée en 2010 par Greg Steltenpohl, Califia Farms va se servir de cet investissement pour lancer d'autres produits fabriqués à partir de plantes, investir davantage dans sa capacité de production, la recherche, et pour sa croissance aussi bien aux États-Unis que dans le monde.

Distribués aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, entre autres, les produits de Califia Farms sont principalement des laits, des crèmes à café et des cafés «prêts à boire» fabriqués à base d'amandes, d'avoine et de noix de coco. Il y a aussi une gamme de yogourts à base de plantes et des jus de fruits.

L’entreprise a connu une croissance rapide au cours des dernières années en raison de l'intérêt des consommateurs pour des alternatives alimentaires plus saines, éthiques et naturelle, a-t-on précisé.