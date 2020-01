GERVAIS, Bruno



À Laval, le 7 janvier, à l'aube de ses 91 ans, est décédé M. Bruno Gervais, époux de Noëlla Paiement.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Bich), Diane (Mario), Michel (Nathalie) et Manon (Benoit), ses onze petits-enfants et ses cinq arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Isidore de Laprairie, 673 rue St-Régis, St-Isidore, J0L 2A0, le samedi 18 septembre à 11h30; la famille y recevra les condoléances dès 10h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.