THIBAULT, Jeanne-Mance



À l'Hôpital Sacré-Coeur, le 20 décembre 2019, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Jeanne-Mance Thibault.Elle laisse dans le deuil son fils David Nicolas Mallet, ses soeurs Marielle, Reine, Denise et Suzanne ainsi que de nombreux neveux et nièces, à Montréal et au Saguenay.Elle a rejoint ses parents ainsi que ses soeurs Marthe, Solange, Raymonde, Lorraine et son frère René.Une cérémonie pour l'inhumation de ses cendres aura lieu au cimetière familial lors du printemps prochain.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.