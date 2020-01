De gros noms en lice pour le 9e Prix collégial du cinéma québécois

La lutte s'annonce très serrée en vue de l'obtention du 9e Prix collégial du cinéma québécois, dont les cinq finalistes ont été dévoilés mercredi.

La liste comprend le drame de Sophie Deraspe Antigone sélectionné par le Canada pour la course aux Oscars, le premier long métrage de Monia Chokri La femme de mon frère bien accueilli à Cannes, le plus récent film de Xavier Dolan Matthias et Maxime, le drame biographique Sympathie pour le diable réalisé par Guillaume de Fontenay, de même que le drame sur deux adolescentes innues Kuessipan signé Myriam Verreault.

«Cette année de cinéma a été exceptionnelle à plus d’un titre. Beaucoup de films québécois honorés à l’étranger, beaucoup de films réalisés par des femmes, beaucoup d’excellents films appréciés du public, et, nous le souhaitons, beaucoup de films qui enflammeront les débats de nos étudiants cette année encore», a exprimé la marraine de l'événement, Micheline Lanctôt, dans un communiqué.

L'œuvre gagnante sera choisie à la fin du mois de mars par de nombreux étudiants représentant 50 établissements collégiaux de la province.

L'an dernier, le 8e Prix collégial du cinéma québécois a été attribué à Alexandre Franchi pour son drame Happy Face: la tyrannie de la beauté. Xavier Dolan a déjà mis la main sur un tel prix; c'était en 2013 grâce à Laurence Anyways.