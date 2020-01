De l’encre sous la peau

Depuis bientôt 15 ans je vis avec le diabète. Vous le savez très possiblement, j’en ai parlé à quelques reprises dans des chroniques précédentes. Je ne vais pas vous faire l’étalage des problèmes qui sont de près ou de loin liés à cette maladie, mais l’un d’entre eux est lié aux tatouages.

Étant donné que les taux de sucres dans le sang d’un diabétique sont beaucoup moins stables que chez quelqu’un de «normal» il est plus compliqué de se faire tatouer. Le tout pourrait s’infecter, créer des plaies et surtout transformer un beau tatouage réussi en une œuvre qui s’apparente beaucoup plus à un dessin d’enfant de 2 ans.

Il est possible de se faire tatouer même si on est atteint du diabète, c’est seulement un peu plus compliqué et risqué. J’ai longtemps pensé à me faire faire un tatouage, mais le risque d’infection et de problématiques m’a tenu à l’écart de ce projet. Un jour, peut-être...

Je ne voulais pas me faire tatouer l’entièreté du corps, juste un petit quelque chose, un symbole important, une image, un souvenir.

J’ai beaucoup d’amis qui sont tatoués et la totalité de ceux-là ne le regrettent aucunement. Ils sont fiers de ce qu’ils arborent, sont fiers de leur couleur, de leur unicité.

Parce que contrairement à ce que certaines personnes et chroniqueuses peuvent penser, le tatouage n’est pas une façon de se déshumaniser ou de se marginaliser. En fait c’est complètement l’inverse. S’il y a bien quelque chose d’humain dans la vie c’est de décider de ce que l’on fait avec son corps. Il n’y a rien de marginal à être libre de ses actions.

Ce qui est beaucoup moins humain selon moi c’est d’avoir peur de quelqu’un qui n’a pas pris les mêmes décisions que nous. C’est d’automatiquement mettre l’étiquette de monstre à quelqu’un simplement parce qu’on ne comprend pas ses choix esthétiques.

La meilleure façon de ne pas donner le goût à quelqu’un de vous ressembler c’est d’être celui qui juge, celui qui croit détenir la connaissance et la science infuse et qui ose mettre dans le même panier des criminels et des gens tatoués ou percés.

Tous ces gens n’ont rien à voir ensemble et vouloir faire un lien entre les deux est un exercice paresseux qui ne sert qu’à mettre les gens qui sont déjà d’accord avec nous encore plus de notre bord.

En y répondant j’essaie simplement de lancer une pierre dans un lac déjà beaucoup trop profond. Juste pour faire quelques vagues, juste pour faire quelques échos.

Parce que ce n’est pas le tatouage de quelqu’un qui définit ce qu’il est, mais bien plus sa façon d’accepter la différence peu importe sa nature. Un jour si j’ai un tatou je serai fier de montrer que je suis encore moi-même.