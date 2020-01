Doris Labonté parmi les immortels de l’Océanic

RIMOUSKI | L’ex-entraîneur-chef et directeur général de l’Océanic de Rimouski, Doris Labonté, deviendra un immortel de l’équipe, qui célèbre son 25e anniversaire cette saison, lors d’une cérémonie hommage le 28 février avant le match face aux Mooseheads d’Halifax.

Labonté ira rejoindre dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life de Rimouski le père de l’équipe, Maurice Tanguay, ainsi que les anciens joueurs Vincent Lecavalier, Brad Richards, Sidney Crosby, Michel Ouellet, Jonathan Beaulieu et Allan Sirois.

Le principal intéressé a appris la nouvelle mardi soir lors d’une projection vidéo du président de l’équipe, Éric Boucher, en plein cœur d’un souper du 25e anniversaire qui réunissait le capitaine de l’édition championne de 2000, Jonathan Beaulieu, ainsi que le descripteur radiophonique des matchs de l’Océanic, Michel Germain.

« Son nom sera inscrit à tout jamais dans les hauteurs de l’édifice où il a tout donné. Cette reconnaissance permettra à tous de se rappeler les réussites de Doris et l’héritage qu’il a laissé à l’équipe de toute une région », a mentionné Éric Boucher.

Coupe Memorial

Après avoir œuvré au sein des Cataractes de Shawinigan en 1992 et 1995, le Rimouskois Doris Labonté a été recruté pour faire partie du personnel hockey de l’Océanic dès sa première saison dans la LHJMQ.

Il a été entraîneur-chef de l’équipe de 1997 à 2001 et de 2004 à 2007. Sous sa férule, l’Océanic a remporté un championnat de saison régulière, une Coupe du Président et la Coupe Memorial en 2000, ainsi que le Trophée Jean-Rougeau et la Coupe du Président en 2005, avec un dénommé Sidney Crosby.