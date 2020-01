Du nouveau au concours d’habiletés

La Ligue nationale de hockey a dévoilé mercredi les détails de son concours d’habiletés qui sera présenté pendant le week-end des étoiles. Parmi les nouveautés prévues, il y aura une compétition de tirs durant laquelle les joueurs s’exécuteront en provenance de la foule.

Le programme est bien rempli pour la soirée du vendredi 24 janvier à l’Entreprise Center de St. Louis. L’épreuve risquant de susciter davantage l’attention est le Défi des francs-tireurs, qui mettra aux prises 10 hockeyeurs, dont deux participantes du nouveau duel d’élite féminin. Les joueurs s’installeront sur une plateforme surélevée à 30 pieds derrière le but. Ils tenteront d’atteindre des cibles situées sur la glace et chacun d’entre eux aura sept lancers pour récolter le plus de points possible.

Par ailleurs, les épreuves du patineur le plus rapide, du tir le plus puissant et du lancer précis, ainsi que la série d’arrêts, seront de retour.

Autre nouveauté au programme de vendredi, la confrontation féminine opposera des joueuses canadiennes à leurs rivales américaines pendant deux périodes de 10 minutes à temps continu. Il s’agira d’un match à trois contre trois comprenant neuf patineuses et une gardienne dans chaque clan.

L’événement sera diffusé à la chaîne TVA Sports.