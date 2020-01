POIRIER, Claire (née Charette)



À Sainte-Catherine est décédée le 11 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, Madame Claire Poirier (née Charette), épouse de feu Charles Poirier.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Manon Poitras) et Diane, ses petits-enfants Caroline (Marc-Antoine), Maxime, Philippe (Mélanie), Dominique (Jérémie) et Guillaume (Rosalie), ses arrière-petits-enfants Félix, Zachary, Mathis, Charles-Olivier et Charlotte ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Saint-Laurent,vendredi le 17 janvier 2020 de 13h à 21h et samedi le 18 janvier 2020 de 9h à 12h. Les funérailles auront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 12h en la chapelle du complexe.