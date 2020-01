PLANTE, Madeleine



Subitement, à Pointe-aux-Trembles, le 11 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Madeleine Plante, épouse de feu monsieur Robert Coutu, conjointe de monsieur Réal Larivée.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses deux fils, Robert Coutu (Nathalie Lachapelle) et Jean Coutu (Lucie Lachapelle), ses quatre petits-enfants, Mathieu, Kevin, Stéphanie et Jessica, les enfants et petits-enfants de Réal sans oublier sa petite Cathy. Elle laisse également ses frères, Laurent et Réal, ses soeurs Lise, Nicole et leurs conjoints, conjointes, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 19 janvier 2020 de 13h à 18h30. Une liturgie sera dite en chapelle à 18h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.