JACQUES CLÉMENT

Jacqueline



À Laval, le 14 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Jacqueline Clément Jacques, veuve de Paul-Gérard Jacques, mère de Denis (Josée), Jocelyne, Sylvain (Rémi) et feu Luce.La regretteront aussi: Marc-André (Martine), ses six petits-enfants, son arrière-petit-fils, ses frères et soeurs: Yolande, Huguette, feu Thérèse, Pierre-Paul, Raymond, feu Louis-Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 17 janvier 2020, de 14h à 18h au complexe:où un hommage aura lieu à 18h.Nous tenons à remercier le personnel du service d'hémodialyse de la Cité de la Santé de Laval.