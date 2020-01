BRUNET (née AUGER), Pauline



À Rosemère, le 9 janvier 2020, à l’âge de 89 ans, est décédée Pauline Auger, veuve de Gabriel Brunet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Sylvie et Benoit, ses petits-enfants Dominic, Hugo Philippe, Catherine et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Émy et Mégane ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 17 janvier 2020 de 13h à 16h au, édifice arrière du complexe :Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.