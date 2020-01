Haute vitesse: 1854 $ d’amende pour un conducteur de 18 ans

MONTRÉAL | Un jeune automobiliste a écopé d’une amende particulièrement salée après avoir roulé à 101 km/h dans une zone de 40 km/h en décembre à Montréal.

Le conducteur âgé de 18 ans seulement a été épinglé alors qu’il circulait à 2 h 15 du matin au centre-ville, le 21 décembre dernier.

Lors de l’interpellation, les policiers ont constaté qu’il y avait six personnes de 18 ans dans la voiture qui n’avait que cinq places.

«De plus, la personne qui conduit n’a pas le droit d’avoir plus d’un passager de 19 ans et moins dans sa voiture entre minuit et 5 heures», a expliqué le SPVM sur sa page Facebook.

Le permis du conducteur a été suspendu. Il a reçu une contravention de 1854 $ en plus de 18 points d'inaptitude.