Hébergements illégaux de type AirBnb : Montréal réclame plus d’inspecteurs

MONTRÉAL | En réaction à la crise du logement qui frappe la région de Montréal, la mairesse Valérie Plante se tourne vers Québec en réclamant notamment plus d’inspecteurs pour sévir contre les hébergements illégaux de type Airbnb.

«Ce qu’on rappelle au gouvernement du Québec, c’est qu’un règlement n’est efficace que s’il y a les ressources nécessaires. Nous, ce qu’on a besoin à la Ville de Montréal, ce sont des inspecteurs», a déclaré la mairesse mercredi.

Les inspecteurs de Revenu Québec peuvent donner des amendes aux personnes qui contreviennent à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique.

«On reçoit plein de courriels, de messages de gens qui disent "heille, mon voisin, là, clairement, il respecte pas la loi, il loue son logement plus que trente jours"», a relaté Mme Plante, qui a déjà demandé à Québec au printemps d’être «plus proactif»

Certains arrondissements de Montréal, comme Ville-Marie ou Le Plateau-Mont Royal, ont des règles supplémentaires qui limitent les zones où il est possible de louer temporairement son logement.

Plus d’argent

En réunion du comité exécutif mercredi matin, la mairesse a également demandé des contributions financières aux autres paliers de gouvernement.

«Tout doit être déployé à même la Ville de Montréal, mais, bien sûr et surtout, pour être bien honnête, au niveau des deux paliers supérieurs pour nous aider à loger tout le monde et ça passe par des sources de financement», a-t-elle déclaré, pressant de nouveau Québec et Ottawa à conclure une entente en matière de logement social.

Pour éviter que des personnes se retrouvent sans logis au 1er juillet, Montréal entreprendra également des discussions avec la ministre québécoise des Affaires municipales et de l’Habitation afin de préparer un plan d’intervention, dont les détails n’ont pas encore été communiqués.

La Ville a aussi majoré de 700 000 $ le budget de l’Office municipal d’habitation de Montréal, mais celui-ci n’a pas été en mesure d’expliquer mercredi comment seraient utilisées les nouvelles sommes.

Par ailleurs, la mairesse Plante a conseillé aux Montréalais de signer un nouveau bail avant de quitter un logement, «parce que le taux d’inoccupation est tel que ça ne sera pas facile de se trouver un logement».