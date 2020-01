Il demande un duel à l’épée pour régler une poursuite avec son ex

HARLAN, Iowa | Un homme du Kansas a demandé à couper court à une poursuite judiciaire avec son ex-femme en proposant de régler le différend dans un duel à l’épée.

David Zachary Ostrom, 40 ans et Bridgette Ostrom, 38 ans et ex-compagne pendant dix ans, se poursuivent sur des questions fiscales et le garde de leurs enfants au tribunal d'Harlan, en Iowa.

Selon les documents judiciaires, retrouvés lundi par les journaux locaux Carroll Times Herald et Des Moines Register, le père a fait cette demande particulière pour lui donner une chance de «riposter» contre son ex-femme et son avocat, «qui l’ont détruit légalement.»

«Je souhaite maintenant leur donner la chance de me rencontrer sur le champ de bataille, où j’ARRACHERAI LEURS ÂMES de leurs enveloppes caporal (sic)», a-t-il écrit dans les documents, en indiquant qu’il veut combattre son ancienne compagne, mais pourrait bien se contenter de croiser le fer avec son avocat, Matthew Hudson.

David Ostrom, qui n’a aucune expérience au combat, selon lui, a aussi demandé d’ajourner les procédures pendant 12 semaines, afin de lui permettre de trouver ou de forger un katana, une épée japonaise conçue pour le combat en duel.

Si l’idée peut paraître farfelue, les duels ne seraient pas interdits pour régler les affaires judiciaires aux États-Unis, selon l’homme qui aurait rapporté une jurisprudence de 2016, où un juge de la Cour suprême de l’État de New York avait reconnu que les duels armés étaient une option viable pour résoudre un différend juridique. Cependant, le juge avait refusé d'ordonner un tel combat.

«Le procès par combat était une méthode légitime de règlement des différends lorsque la Constitution a été ratifiée par les États-Unis et par les 13 colonies d'origine, a explicité Ostrom dans sa demande. À ce jour, le procès par combat n'a jamais été explicitement interdit ou restreint en tant que droit aux États-Unis.»

L’avocat de l’ex-femme, Matthew Hudson, a répliqué à cette demande en se moquant de l’orthographe de la demande («caporal» plutôt que «corporel») et que la solution envisagée était exagérée pour régler le conflit.

«Il convient de noter que simplement parce que les constitutions des États-Unis et de l'Iowa n'interdisent pas spécifiquement de combattre une autre personne avec un katana pouvant tuer, cela n'autorise pas à un tribunal louvoyant l’équité de l'ordonner", a écrit Hudson.

David Ostrom a ajouté qu'il se soumettrait à l'utilisation d'épées d'entraînement pour le combat. Sinon, il pense que son ex-femme devrait perdre le litige.

Ostrom dit qu'il ne s'attend pas à ce que le juge accède à sa demande de combat mortel, mais il aimerait au moins obtenir une réponse claire.

Hudson a demandé au juge de suspendre les droits de visite du père et d’ordonner une évaluation psychologique.