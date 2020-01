Je sors, je reste

Coup de cœur :

Web

M’entends-tu?

Photo courtoisie

La populaire série «M’entends-tu?» revient cet hiver pour une deuxième saison. On y suit le parcours de trois amies de longue date, Ada (Florence Longpré), Carolanne (Ève Landry) et Fabiola (Mélissa Bédard), toutes les trois prises dans un contexte de pauvreté difficile et complexe. Si leur réalité peut parfois sembler insurmontable, le traitement qui en est fait reste toujours humble et honnête. Également, le ton souvent drôle et coloré permet d’ajouter une autre dimension à cette série bien rafraîchissante et originale.

Disponible en ligne sur le site de Télé-Québec

Je sors :

Spectacle

Bobby Bazini

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Bobby Bazini sera en concert ce soir à la salle André-Mathieu à Laval, tout près de la station de métro Montmorency. Le musicien y proposera certaines des pièces de son dernier album «Summer Is Gone», aux sonorités soul et rock.

Ce soir à 20h à la salle André-Mathieu - 475, Boulevard de l'Avenir, Laval

Concert

Rinaldo Alessandrini

Photo courtoisie

Le chef et claveciniste italien Rinaldo Alessandrini offrira un concert ce soir à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Pour l’occasion, il présentera des œuvres pour clavecin du répertoire du XVIIe siècle, allant de Bach à Froberger en passant par Böhm.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1339, rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Ivory Tower

Photo courtoisie

Du réalisateur Adam Traynor, le film «Ivory Tower», produit en 2010, dépeint la rivalité tumultueuse et malsaine de deux frères adeptes du jeu d’échecs. Le film met notamment en vedette le musicien et comédien Chilly Gonzales, qui interprète Hershell, un des deux frères en question. Le réalisateur Adam Traynor sera présent lors de la projection.

Ce soir à 21h au Cinéma Moderne – 5150, boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Soirée Grenade

Photo courtoisie

Le célèbre bar-spectacle Le Quai des brumes lance ce soir sa nouvelle série de concerts intitulée «Soirée Grenade» qui fera une place de choix aux musiciens de la relève. Pour l’occasion, le groupe de musique Lampion sera en spectacle. La formation Aquarium en assurera la première partie.

Ce soir à 21h au Quai des brumes – 4481, rue Saint-Denis

Spectacle

Jean-Michel Blais

Photo courtoisie

Le pianiste Jean-Michel Blais sera en spectacle ce soir au Théâtre Maisonneuve pour ce qui représentera le terme de la tournée de son dernier album intitulé «Dans ma main». Le pianiste y présentera également les œuvres de la trame sonore du film Matthias et Maxime (réalisé par Xavier Dolan) qui lui ont valu un Disque d’or d’honneur lors de l'événement Cannes Soundtrack. Des invités surprises se joindront également à lui au courant de la soirée.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve – 260, boulevard de Maisonneuve Ouest

Je reste :

Cinéma

Plein(s) Écran(s)

Photo courtoisie

Se déroulant du 15 au 25 janvier, le festival Plein(s) Écran(s) souhaite démocratiser le court métrage en offrant 24 films québécois et huit films français de plusieurs styles via sa page Facebook. Quatre courts métrages sont diffusés par jour et restent disponibles sur l’ensemble de la journée.

À partir d’aujourd’hui sur la page Facebook de Plein(s) Écran(s)

Télé

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Photo courtoisie

L’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques sera de passage sur le plateau de l’émission « Les francs-tireurs» pour parler d’humour, du désir de plaire et du rapport à la célébrité.

Ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec

Télé

Phil s’invite

Photo courtoisie

La deuxième saison de la série «Phil s’invite» débute ce soir avec deux épisodes de 30 minutes chacun. Pour l’occasion, l’humoriste s’invite chez Marie-Mai et José Gaudet.

Ce soir à partir de 20h sur les ondes de V