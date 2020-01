Je sors, je reste

Coup de cœur :

Festival

Igloofest

Photo courtoisie

C’est ce soir que débute le festival Igloofest qui proposera une véritable piste de danse extérieure en plein cœur de l’hiver. L’événement se déroulera sur trois fins de semaine, du jeudi au samedi, et ce jusqu’au 8 février. Au programme pour ce soir : les artistes The Blaze, Lauer, Kizi Garden et quelques autres. Le festival est idéal pour faire la découverte d’artistes électroniques de la relève et ce dans un contexte bien coloré, à travers la neige et les gros manteaux.

Ce soir à partir de 19h30 au Quai Jacques Cartier

Je sors :

Théâtre

Les Hardings

Photo courtoisie

Écrite et mise en scène par Alexia Bürger, la pièce «Les Hardings» s’inspire de la tragédie ferroviaire qui a eu lieu à Lac-Mégantic à l’été 2013, bouleversant littéralement le Québec. On y suit le parcours de trois personnages, un cheminot québécois, un chercheur néo-zélandais et un assureur américain spécialisé dans les compagnies pétrolières, dont les parcours se rejoindront subitement.

Ce soir à 20h au Théâtre Duceppe – 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Concert

Christ Habib, la guitare d’hier à aujourd’hui

Photo courtoisie

Dans le cadre de la série de spectacles les Mélodînes, le jeune guitariste originaire de Gatineau Christ Habib sera en spectacle sur l’heure du dîner à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts. Il y présentera un concert au programme varié, allant de Francesco da Milano à Patrick Roux en passant par Astor Piazzolla.

Aujourd’hui à 12h10 à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts – 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Concert

Mari et Momo Kodama

Photo courtoisie

Les sœurs Mari et Momo Kodama présenteront ce soir un concert à la salle Bourgie à travers lequel les œuvres pour piano à quatre mains seront mises en valeur. Au programme : Barber, Rodolphe Bruneau-Boulimier El Torcal, John Adams et Stravinsky.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1339, rue Sherbrooke Ouest

Spectacle

We Shall Overcome

Photo courtoisie

Le spectacle «We Shall Overcome» présenté aujourd’hui pour un soir seulement se veut un vibrant hommage à Dr Martin Luther King Jr, célébrant son 90e anniversaire de naissance. Conçu par Damien Sneed, le spectacle proposera des pièces provenant des traditions musicales afro-américaines. Des segments de discours de Dr. King sont également prévus.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve – 260 boulevard de Maisonneuve Ouest

Humour

Réal Béland

Photo courtoisie

L’humoriste Réal Béland présentera ce soir à la salle André-Mathieu à Laval son spectacle «Faire semblant!». Pour son quatrième one-man-show, l’humoriste y propose un humour toujours bien absurde par lequel il adresse certaines grandes questions d’aujourd’hui, dont l’évolution des réseaux sociaux, la publicité omniprésente et le vieillissement. Le célèbre personnage Monsieur Latreille sera également de retour.

Ce soir à 20h à la salle André-Mathieu – 475, boulevard de l’Avenir, Laval

Je reste :

Télé

Les trous de mémoire de Lino Saputo

Photo courtoisie

L’émission Enquête se penchera ce soir sur l’autobiographie publiée l’automne dernier de Lino Saputo, l’homme le plus riche au Québec, pour ainsi tenter de voir si tout ce qui s’y trouve est réellement véridique.

Ce soir à 21h sur ICI Télé

Livre

Un espace entre les mains

Photo courtoisie

L’auteure Émilie Choquet publie avec «Un espace entre les mains» son premier roman en carrière. Elle y dresse le portrait d’une mère, pourtant minutieusement préparée, alors qu’elle se retrouve soudainement prise de court par les difficultés que représente la maternité.

En librairie depuis le 14 janvier

Album

Louis Lortie - Saint-Saëns

Photo courtoisie

Le pianiste Louis Lortie conclut avec ce nouvel album son intégrale des concertos pour piano de Camille Saint-Saëns. Sur cet album-ci : les concertos no. 3 et no. 5.

Disponible depuis le 3 janvier