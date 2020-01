La crise du 737 MAX, une «opportunité» pour l’A220

La crise qui ébranle le 737 MAX de Boeing depuis des mois pourrait favoriser la vente d’avions A220 construits à Mirabel, a estimé mercredi le directeur commercial d’Airbus, Christian Scherer.

Airbus s’est toujours montrée prudente à propos de l’écrasement de deux appareils 737 MAX, question de ne pas donner l’impression de vouloir profiter de ces tragédies qui ont fait 346 morts.

Mais mercredi, le vendeur en chef du géant européen a reconnu que les difficultés du MAX pouvaient représenter une occasion d’affaires pour l’ancienne C Series de Bombardier.

« Si Boeing n’est pas en mesure de satisfaire ou de convaincre avec son programme 737, eh bien, c’est, par définition, une opportunité pour l’A220 sachant aussi qu’Airbus, sur l’A320 et l’A321, a un carnet de commandes très rempli. Donc, oui, je pense qu’il n’est pas interdit de voir ça comme une opportunité pour l’A220 », a déclaré M. Scherer au Journal en marge d’un événement tenu pour souligner l’entrée en service du premier A220 d’Air Canada.

Petit concurrent

Dans sa version la plus grande, l’A220-300, l’appareil peut transporter jusqu’à 150 passagers. Il concurrence ainsi le modèle de Boeing, le 737 MAX 7.

Pour les clients qui ont besoin d’un avion monocouloir dans les prochaines années, il est plus facile de se faire une place dans le calendrier de production de l’A220 que dans celui de l’A320/321. Airbus a actuellement des commandes pour 495 appareils A220, contre plus de 6000 pour la famille A320/321.

L’A220 pourrait devenir un concurrent plus sérieux du 737 MAX avec une version allongée dont la capacité pourrait atteindre 175 passagers : l’A220-500.

« Je suis quasiment certain que le 500 viendra un jour. La question, c’est quand », a commenté Christian Scherer. Il a toutefois assuré qu’Airbus n’avait pas encore commencé à travailler à ce projet.

Grands transporteurs

M. Scherer entrevoit déjà le jour où l’A220 sera en service au sein d’une bonne partie des grands transporteurs du monde. Pour l’instant, l’appareil fait partie des flottes de Swiss, d’Air Baltic, de Delta Air Lines, de Korean Air, d’EgyptAir, d’Air Tanzania et d’Air Canada. Air France et JetBlue ont passé des commandes au cours des derniers mois.

« Il est tout à fait logique que cet avion continue sa pénétration de marché dans la plupart des grandes compagnies qui opèrent dans ce segment-là, a dit le dirigeant. C’est notre ambition. »

En 2019, Airbus a livré 48 appareils A220, soit trois de plus que prévu et 15 de plus qu’en 2018.