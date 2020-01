La plus belle des nouvelles pour Elisabeth Rioux

La créatrice de la marque de maillots de bain Hoaka Swimwear, Elisabeth Rioux, a annoncé être enceinte de son premier enfant.

«On vous cachait (parfois très mal) le plus gros secret de nos vies depuis bientôt quatre mois! Nous sommes les plus heureux du monde et avons hâte de te rencontrer bébé», a-t-elle indiqué en légende de sa publication Instagram.

«Nous t’avons tant désiré. Nous t’attendons avec impatience et nous sommes si heureux de nous dire que tu seras enfin là en juillet 2020».

Extrêmement populaire sur Ies réseaux sociaux, Elisabeth Rioux est connue pour avoir lancé à seulement 19 ans sa ligne de maillots de bain, Hoaka Swimwear.

Elle a aussi développé la marque de sous-vêtements Bamboo Underwear.

La jeune femme de 23 ans est en couple avec Bryan McCormick.