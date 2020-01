Le prince Harry et Meghan pourchassés jusqu’au Canada

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle continueront de se faire traquer par les médias britanniques qui font leurs choux gras avec les histoires du couple princier, même s’il déménage au Canada, estiment des spécialistes.

« Les tabloïds anglais font tellement d’argent avec la famille royale que je ne croirais pas qu’ils les laissent tranquilles. Ça va peut-être leur coûter plus cher d’envoyer des gens ici, mais je crois que ça ne les empêchera pas de le faire pour trouver des primeurs », explique le directeur de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill, Daniel Béland.

La semaine dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de s’installer au Canada avec leur fils Archie au moins six mois par année. Un des objectifs est de s’éloigner de la presse à scandale anglaise qui les harcèle, selon le prince Harry.

Même à Vancouver

Et pourtant, mercredi matin, le Daily Mail, un quotidien anglais, faisait néanmoins sa une avec une photo de Meghan Markle prise à Vancouver dans la neige (ci-bas), coiffée du titre : Smiling in the face of a storm — Meghan spotted in a Canadian hideaway as legal papers reveal looming court battle (Souriante face à la tempête — Meghan aperçue dans son refuge canadien alors qu’une bataille judiciaire se prépare, selon des documents).

Le média fait référence à la poursuite intentée par le couple royal contre le journal The Mail on Sunday pour avoir publié une correspondance entre Mme Markle et son père, qui sont en conflit.

Une certaine quiétude

L’historien et spécialiste de la monarchie britannique James Jackson croit que le couple sera moins traqué au Canada, mais que cela n’empêchera pas la presse britannique d’écrire sur lui.

« Le prince Harry veut éviter à sa femme et son fils un sort semblable à celui qu’a connu sa mère Diana Spencer, qui était constamment traquée par certains médias », explique M. Jackson.

Connue aussi sous le nom de Lady Di, la mère de Harry est morte dans un accident de voiture en 1997, alors que son chauffeur tentait de fuir des paparazzis.

Le couple princier fait aussi parler de lui au Canada depuis son annonce, surtout pour deux raisons : qui paiera pour assurer leur sécurité, mais aussi parce qu’ils sont des vedettes.

« L’engouement est surtout lié à la culture de la célébrité. Plusieurs adorent la famille royale comme on aime les vedettes d’Hollywood », illustre Daniel Béland.