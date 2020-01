L’investissement responsable a de plus en plus la cote

TORONTO | L’investissement responsable est une question de plus en plus important pour les Canadiens, qui souhaitent que cela se reflète dans leur portefeuille.

Selon les résultats d’un sondage de RBC Gestion mondiale d'actifs dévoilés mercredi, 73 % des Canadiens «pensent que l'investissement responsable est la voie de l'avenir», a-t-on précisé, par communiqué.

Plus de quatre répondants sur cinq y voient même un avantage, étant d’avis que l’investissement responsable offre des rendements équivalents ou supérieurs à l'investissement traditionnel.

Soixante et un pour cent des gens souhaitent ainsi que leur conseiller financier soit au fait de tout ce qui touche à l’investissement responsable et partage le fruit de ses recherches avec eux, d’autant plus que la moitié des répondants ignorent où trouver cette information.

RBC Gestion mondiale d'actifs indique que ce manque de connaissances relativement à l’investissement responsable «dissuade» d’ailleurs les investisseurs d’agir.

Plus de 85 % des gens veulent par ailleurs que les entreprises incluses dans leur portefeuille soient socialement responsables.

«Les conseillers financiers ont su fidéliser leurs clients en leur offrant des conseils efficaces pour l'atteinte de leurs objectifs financiers», a dit Doug Coulter, président de RBC Gestion mondiale d'actifs.

«[...] Il est clair que ces derniers éprouvent beaucoup d'intérêt pour l'investissement responsable, a-t-il poursuivi. Cet intérêt représente pour les conseillers une occasion d'offrir à leurs clients de l'information et des recommandations permettant de le concrétiser.»

Soulignons que près de la moitié des personnes interrogées ont l’intention de parler d'investissement responsable avec leur conseiller au courant de l’année.

Le sondage Ipsos a été mené du 13 au 23 août 2019 auprès de 1500 particuliers canadiens qui investissaient pendant cette période ou qui envisageaient de le faire au cours des deux prochaines années.