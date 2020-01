Logement à Montréal: «l'heure est à l'urgence», admet la mairesse Plante

Le taux d’inoccupation des logements locatifs dans la grande région de Montréal a chuté une fois de plus en 2019 pour atteindre 1,5 %, son plus bas niveau en 15 ans, selon les nouvelles données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas hésité à exprimer mercredi que «l’heure est à l’urgence», et que la situation n’a fait qu’empirer depuis l’année derrière.

En 2018, le taux d’inoccupation était de 1,9 % pour la région de Montréal.

En 2019, il se chiffre à 1,6 % sur l'île et à 1,2 % en banlieue.

Un taux aussi bas fait en sorte qu'il est difficile pour les locataires de trouver des logements, et que les prix augmentent.

D'ailleurs, selon les dernières données de la SCHL, le loyer moyen d'un quatre et demi actuellement à louer tourne autour de 1080 $ dans la métropole, et dépasse donc d’environ 25 % le coût des unités déjà occupées.

De l'aide

Lors de la réunion du comité exécutif mercredi matin, la mairesse Plante a lancé un appel à Québec et à Ottawa.

«Tout doit être déployé à même la Ville de Montréal, mais bien sûr et surtout, pour être bien honnête, au niveau des deux paliers supérieurs pour nous aider à loger tout le monde et ça passe par des sources de financement», a-t-elle déclaré.

Rappelant qu’en habitation, les ressources financières proviennent surtout du gouvernement provincial et fédéral, la mairesse a de nouveau pressé Québec et Ottawa à conclure une entente en matière de logement social.