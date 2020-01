Maximum 90 minutes d'attente dans une clinique pédiatrique de la Rive-Sud

BROSSARD | Un urgentologue de l'Hôpital de Montréal pour enfants a ouvert, au printemps dernier, une clinique d'urgence pédiatrique publique où le temps d'attente ne dépasse pas 90 minutes.

À l’accueil d’UP Centre d'urgences pédiatriques, au Quartier Dix30 à Brossard, une agente reçoit les jeunes patients. «On s'occupe de faire en sorte que l'expérience client soit "wow"», a affirmé l'agente Nathalie Grondin.

Pour y parvenir, l'équipe de la clinique s'assure que le temps d'attente ne dépasse jamais 90 minutes. «Si jamais il y a plus que 15 patients dans notre salle d'attente ou plus de 90 minutes [d'attente], on appelle une réunion d'équipe d'urgence», a assuré le Dr Sasha Dubrovsky, cofondateur.

Dix-huit urgentologues pédiatriques se relaient, 12 heures par jour, 7 jours par semaine, pour voir les enfants. Les médecins sont appuyés par huit infirmières cliniciennes.

Comme il ne s’agit pas d’une clinique privée, tous les services sont couverts par la Régie de l'assurance-maladie du Québec.

Depuis son ouverture en avril dernier, déjà 25 000 enfants et adolescents ont été vus, dont environ 12 000 qui demeurent sur la Rive-Sud.

Pour obtenir un rendez-vous, il faut aller sur le site web de la clinique. Environ 150 rendez-vous par jour sont décernés aux parents d'enfant malades, sur quelque 600 demandes de rendez-vous qui sont reçues à la clinique au quotidien.

«Advenant le cas où un médecin décide d'hospitaliser un enfant, on a déjà une entente préétablie. Il appelle soit à l'hôpital Charles-Le Moyne ou ça peut être à Saint-Jean-sur-Richelieu, selon la préférence du client», a précisé Lyne Marquis, directrice générale adjointe au CISSS Montérégie-Centre.

Le Dr Dubrovsky aimerait que la ministre de la Santé investisse dans cette nouvelle façon de faire, car, selon lui, c'est une des meilleures solutions pour désengorger les urgences des hôpitaux pédiatriques.