«On remplit plus de formulaires qu’on a le temps de s’occuper des enfants», critique un ancien intervenant de la DPJ

À la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), le nombre de formulaires à remplir fait perdre énormément d’heures sur le terrain aux personnes qui travaillent auprès des enfants, selon Paul Langevin, psychologue et ancien intervenant de la DPJ.

«Les dédales administratifs sont tellement importants. Je vous le dis, on remplit plus de formulaires qu’on a le temps de s’occuper des enfants et ça ne date pas d’hier. Des systèmes de prise à la décision, comme si l’intervenant ne pouvait pas prendre ses décisions par lui-même», a expliqué M. Langevin à l’émission Franchement dit à QUB radio, mercredi.

«C’est des questionnaires qui ne finissent plus et tu perds 10 heures, 12 heures, 15 heures par semaine à rentrer ça. Pendant ce temps-là, tu n’es pas sur le terrain, tu es en train de remplir des formulaires», a-t-il mentionné à l’animateur Jonathan Trudeau.

Invité à commenter le cas du petit frère de la fillette martyre de Granby qui a lui aussi subi d’importants sévices physiques, Paul Langevin a aussi parlé de «l’inexpérience de beaucoup d’intervenants».

«On sait que la DPJ promet beaucoup de formations, mais quand tu arrives là, le promettre et le faire c’est une autre chose. On a beaucoup d’intervenants qui sont engagés et du jour au lendemain, ils sont envoyés sur le terrain», a dit M. Langevin.

En tant qu’ancien intervenant de la DPJ, il estime que «c’est un milieu qui est très fermé».

«Ils font des fois des erreurs. Ils retirent un enfant et, au bout d’une journée et demie, ils le retournent dans la famille. La famille ne comprend pas trop ce qui se passe. Puis eux autres ont le droit de ne pas donner d’explication. Ils ne rendent pas de compte à personne, ils ne veulent jamais parler», a ajouté le psychologue.

«Le seul problème, c’est que tu ne peux attaquer d’aucune façon un intervenant de la DPJ, c’est prévu à la loi. Tu ne peux pas. Même si tu voulais, tu ne peux pas porter plainte, tu ne peux pas les poursuivre [...] et, pourtant, ils jouent avec la vie de nos enfants, notre plus grande ressource», a-t-il conclu.