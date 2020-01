Québecor: objectif 100% électrique!

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, a annoncé que Québecor lance dès cette année son plan d’action visant à accélérer l’électrification de son parc de véhicules afin de lutter efficacement contre les changements climatiques. Le plan d’électrification des transports de Québecor touchera à terme la quasi-totalité de ses quelque 1100 véhicules et s’articulera autour de l’achat de voitures électriques et de la conversion des moteurs à essence de ses camions légers en moteurs électriques.

Photo Joel Lemay

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est entouré de la présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu, France Lauzière, du président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, et de la PDG de Propulsion Québec, Sarah Houde.

Photo Joel Lemay

TVA prévoit électrifier la totalité de ses véhicules grand public, surtout ceux de TVA Nouvelles, d’ici cinq ans. Sur la photo, on aperçoit Pascal Morrissette, animateur d’Animania.

Photo Joel Lemay

Les Boursiers Pierre-Péladeau, David Corbeil et Marie-Pier Corbeil, RVE, et David Arsenault, d’Effenco, sont en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Photo Joel Lemay

David Corbeil, RVE, est en compagnie de Pascal Blouin, de l’Institut du véhicule innovant, et Jean-Philippe Côté, d’Ecotuned automobile.

Photo Joel Lemay

Philippe Stas, ADM, est en compagnie de David Arsenault, d’Effenco, Frédéric Prégent, Taxelco, et Simon Poulin, d’Effenco.

Photo Joel Lemay

Québecor a annoncé son adhésion à Propulsion Québec. Sylvie Lalande, présidente du CA de Groupe TVA, et Jocelyn Poirier, vice-président principal, Développement corporatif Québecor, entourent Sarah Houde, PDG de Propulsion Québec.

Photo Joel Lemay

Les membres de l’entreprise Ecotuned automobile, dont Pierre Gladu, Jean-Philippe Côté et Andy Ta, président, ont développé une technologie toute québécoise pour la conversion des moteurs à essence des camions.