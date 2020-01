REER 101: pour tout comprendre en un coup d'œil

En collaboration avec

Le Régime enregistré d’épargne retraite (REER) est un outil d’épargne qui comporte son lot d’avantages, qui vont au-delà d’une somme permettant de se la couler douce dans ses vieux jours.

Même si la retraite est encore lointaine, contribuer à un REER fait partie d’une stratégie de planification financière qui peut rapporter à court terme.

Puisqu’il n’est jamais trop tard (ou trop tôt) pour s’y mettre, voici l’essentiel à comprendre pour se faire une tête sur le REER.

Rappel: la date limite des cotisations pour l'année d'imposition 2019 est le 2 mars.

Il est difficile d’intégrer tous les détails et subtilités du REER dans une seule illustration. C’est en consultant un conseiller qu’on aura des réponses précises et pertinentes concernant nos réalités et nos objectifs.

