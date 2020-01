Un contrat majeur pour Ecotuned

Après avoir électrifié des véhicules pour IGA, Aéroports de Montréal (ADM) et Transports Québec, l’entreprise québécoise Ecotuned Automobile vient de décrocher le plus important contrat de sa courte histoire auprès de Vidéotron.

Le géant des télécoms entend convertir d’ici 2024 environ 200 de ses véhicules – voitures et camions légers – à l’électricité. Et c’est vers cette PME de 25 employés qu’elle s’est tournée pour y parvenir.

Un record

Ecotuned a converti 32 véhicules traditionnels à l’électricité l’an dernier, son année la plus productive à ce jour, a expliqué au Journal son président fondateur, Andy Ta.

La commande de Vidéotron est donc majeure pour la société établie à Varennes.

« On a réalisé des projets importants, mais celui de Vidéotron, c’est vraiment celui qui sera le plus important. On transforme des camionnettes, fourgonnettes et grands VUS qui fonctionnent à l’essence en y installant un moteur électrique. On a beaucoup de travail en vue », explique celui qui a développé son modèle alors qu’il se trouvait sur les bancs de l’université.

Résultat de ce contrat, il devra fort probablement doubler la taille de sa main-d’œuvre d’ici la fin de 2020, et ce, en pleine pénurie de travailleurs, dit-il.

L’entreprise s’est faite plutôt discrète depuis sa création en 2010. Mais les autocars qu’elle a électrifiés pour Autobus Girardin se retrouvent aujourd’hui aux quatre coins de l’Amérique du Nord. Sa conversion de F-150 pour ADM, de camions de livraison pour IGA ou d’autres véhicules pour le ministère des Transports ont également confirmé l’efficacité et la durabilité de ses produits, dit M. Ta.