Un ex-bénévole encore condamné pour des crimes sexuels

Un ancien bénévole dans des organisations sportives de Montréal, déjà condamné pour des contacts sexuels sur des mineurs, a écopé d’une nouvelle peine de prison, mercredi, cette fois pour avoir abusé d’une enfant de 11 ans.

« Le premier contact sexuel est survenu dans un camion de livraison, en marge d’un tournoi de hockey », a expliqué le procureur Jérôme Laflamme, alors que Jean Dufour avouait ses crimes, mercredi au palais de justice de Montréal.

Maintenant âgé de 68 ans, Dufour était très actif dans le milieu sportif montréalais, dans les années 2000. Il s’impliquait notamment dans le hockey, le baseball et le patinage artistique, sans que personne ne se doute qu’il était un pédophile qui cherchait à profiter de mineurs.

Une première plainte est survenue en 2004. Coupable de contacts sexuels, il avait écopé d’une peine avec sursis.

Puis, en 2018, il a écopé de quatre années de pénitencier pour des abus sexuels commis deux décennies plus tôt contre son propre fils alors âgé de 10 ans.

Photo courtoisie Jean Dufour

Pédophile

Lors de la sentence, le fils avait demandé de lever l’ordonnance de non-publication sur son identité afin de dénoncer publiquement son père.

« J’espère réussir à donner la force et le courage à une ou plusieurs victimes de dénoncer, de leur montrer qu’ils ou elles ne sont pas seuls, qu’ils peuvent eux aussi se délivrer de ce lourd fardeau sur nos épaules, nous les victimes », avait-il dit, alors que le mouvement #MoiAussi battait son plein.

Son souhait a été exaucé puisqu’une femme a par la suite porté plainte pour des abus subis aux mains de Jean Dufour, entre 2001 et 2003.

En plus des contacts sexuels, il lui a aussi donné des photos de son sexe et il lui a fait regarder des films pornographiques à plusieurs reprises.

Victime Hantée

« Depuis ces événements, j’ai une peur constante quand un homme me regarde trop longtemps... Je n’avais pas demandé de vivre ça, ça me hante matin et soir », a confié la victime à la cour, mercredi.

La plaignante, maintenant dans la trentaine, a expliqué tous les problèmes que ces abus lui ont causés, durant l’adolescence, mais aussi dans sa vie d’adulte.

« J’aimerais cesser de culpabiliser », a-t‐elle ajouté, même si elle n’est aucunement responsable des contacts sexuels.

À la suggestion des avocats, Dufour a écopé d’un an de prison, qui s’ajoute à la peine de quatre ans qu’il purge encore.

Et une fois libre, le sexagénaire peut oublier le bénévolat auprès des jeunes, puisqu’il lui sera interdit d’avoir un emploi le mettant en contact avec des mineurs.