LUSSIER, Clément



À Longueuil, le 12 janvier 2020, à l’âge de 77 ans, est décédé Monsieur Clément Lussier CPA, CA émérite, époux de Madame Céline Lepage et père de feu Charles.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claudine et Claude ainsi que sa soeur Madeleine (Jean), son beau-frère Serge (feu Françoise) et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier 2020 dès 9h30, en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, au 55 rue Sainte-Élisabeth, Longueuil, Qc, J4H 1J3, suivi des funérailles à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la maison de soins palliatifs Source Bleue ou à la Société de recherche sur le cancer en la mémoire de Clément Lussier.