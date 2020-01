Autre déception pour le programme Airbus A220 lancé par Bombardier

Bombardier a annoncé jeudi qu’elle n’atteindra pas les cibles prévues pour le quatrième trimestre et qu’elle réévalue sa participation dans le programme Airbus A220 (anciennement C Series).

L’entreprise a mentionné que des capitaux additionnels sont nécessaires pour augmenter la cadence de production des avions Airbus A220, que le seuil de rentabilité arrivera plus tard qu’anticipé et que les rendements risquent d’être moins élevés que prévu.

«Cela pourrait réduire significativement la valeur de la coentreprise. Bombardier divulguera le montant de toute dépréciation lorsqu’elle terminera son analyse et présentera ses résultats financiers finaux pour le quatrième trimestre et l’exercice 2019», a affirmé la compagnie par communiqué. Ces appareils sont fabriqués au Québec.

Bombardier a aussi mentionné que ses résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre sont surtout dus à des mesures prises pour redresser certains projets ferroviaires en Europe. Une charge de 350 millions $ a été enregistrée concernant «certains projets au Royaume-Uni (la plateforme AVENTRA), aux négociations avec les Chemins de fer fédéraux (CFF) suisses et à des coûts de production et de fabrication accrus en Allemagne».

Néanmoins, l’entreprise soutient que ses liquidités «demeurent solides avec une trésorerie d’environ 2,6 milliards $ à la fin de l’exercice». La vente du programme CRJ Mitsubishi Heavy Industries et des activités liées à Spirit AeroSystems Holding lui permettront de mettre 1,1 milliard $ dans ses coffres. Cet argent pourrait servir à réduire son endettement.

«Depuis que nous avons lancé notre plan de redressement, nous avons réglé la question de nos actifs aéronautiques non performants, achevé notre cycle d’investissements massifs et placé l’entreprise sur une solide trajectoire de croissance interne et de marges accrues, tout en gérant avec prudence nos liquidités et notre lourd fardeau d’endettement, a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier. La phase finale de notre plan de redressement est de réduire l’endettement et de régler notre problème de structure de capital.»

Bombardier doit présenter ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l’exercice 2019 le 13 février prochain.