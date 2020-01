GOUGEON, Mireille



Au CHSLD Villa-Soleil à St-Jérôme, le 12 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mireille Gougeon, épouse de feu Jean-Claude Gilker.Elle laisse dans le deuil ses filles Claudia (Carl) et Carmen, ses petits-enfants Laurent, Jacob, Jasmine et Jonathan, ses beaux-fils Jean-François (Dominique) et Stéphane (Jacinthe), sa belle-fille Anne-Marie (Marc), ses frères et soeurs Robert, Carmen, Jocelyne, Jean-Claude, Michel et Reynald, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 janvier de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 à la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle à 15h30.En l'honneur de son amour pour les fleurs, un don de fleurs serait apprécié.