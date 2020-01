PROULX, Jean-Pierre



Au Centre de services Avellin-Dalcourt de Louiseville, le 12 janvier 2020, est décédé à l'âge de 75 ans et 9 mois, M. Jean-Pierre Proulx, retraité du Journal de Montréal, époux de Mme Annette Cutler, demeurant à Maskinongé.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses fils: Stéphane Proulx (Chantale Lalumière), Patrick Proulx; ses petits-enfants: Gabriel et Arianne Lalumière, Alexandre V. Proulx (Élizabeth); ses frères et sa soeur: Roger Proulx (feu Desneiges Leclair), André Proulx (feu Nicole Fernais), Francine Proulx (Denis De la Durantaye), feu Gilles Proulx (Andrée St-Onge); ses beaux-frères et belles-soeurs: Jacques Cutler (Hélène), André Cutler, Pierre Cutler, Sylvain Cutler; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis à la92 RUE ST-LAURENTMASKINONGÉTél.: (819) 227-2372 - Téléc.: (819) 228-3345Courriel: condoleances@maisonstlouis.cawww.maisonstlouis.caHeure d'accueil: samedi, jour de la célébration, à partir de 15h.Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à 19h à la résidence funéraire.L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal à une date ultérieure.