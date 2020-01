Drame de Granby: Legault «profondément attristé» que le petit frère ait aussi été maltraité

Le premier ministre François Legault, qui promet d’agir pour mieux protéger nos enfants, a été «profondément attristé» d’apprendre, dans une décision du Tribunal de la jeunesse, que le petit frère de la fillette martyre de Granby a subi lui aussi des sévices.

• À lire aussi: À 5 ans, le petit frère de la fillette martyre de Granby «est déjà un écorché de la vie»

• À lire aussi: «Il n’y a personne qui est responsable de l’enfant», déplore l’ex-juge Andrée Ruffo

«Comme tous les Québécois, je suis profondément attristé par les jugements très troublants et accablants du juge Gervais sur la DPJ de l’Estrie», a déclaré le premier ministre, jeudi matin, sur son fil Twitter.

Comme tous les Québécois, je suis profondément attristé par les jugements très troublants et accablants du juge Gervais sur la DPJ de l’Estrie.



Ce n’est pas normal qu’au Québec on ne protège pas mieux nos enfants.



Ça doit et ça va changer. — François Legault (@francoislegault) January 16, 2020

Rappelons qu’une décision du juge Mario Gervais rendue mardi relate les violences physiques et psychologiques qu’a subi le frère de la fille martyre de la part de son père et de sa belle-mère.

Le juge Gervais, qui a décidé de prolonger la garde de l’enfant dans une famille d’accueil, note aussi de «graves lacunes» dans le travail effectué par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Avec @CarmantLionel, on va continuer d’agir maintenant pour nos enfants. Et avec la commission Laurent, on complètera le travail. pic.twitter.com/rreuUUHipV — François Legault (@francoislegault) January 16, 2020

«Ce n’est pas normal qu’au Québec on ne protège pas mieux nos enfants. Ça doit et ça va changer. Avec Lionel Carmant, on va continuer d’agir maintenant pour nos enfants. Et avec la commission Laurent, on complètera le travail», a ajouté M. Legault, en réagissant à la décision du juge Gervais.