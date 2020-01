Encouragez Montréal!

Encourager les commerçants de notre belle métropole est un sujet chaud d’actualité! Au fait, qui dit festivals, événements, restaurants et petits commerces, dit aussi une vie urbaine des plus dynamiques. C’est pourquoi nos entrepreneurs montréalais usent de créativité et nous offrent une panoplie de sorties et d’activités. Ce week-end, profitez du Festival Happening Gourmand dans le Vieux-Montréal, découvrez aussi les nouveaux ateliers typiquement montréalais présentés par Airbnb et faites-vous plaisir à un nouveau café-bar sur le Plateau.

BOIRE : Le Roseline, nouvelle adresse sur le Plateau

Photo courtoisie

Notre boulevard Saint-Laurent, se fait encore une beauté avec une nouvelle adresse fraîchement arrivée, sur le Plateau. En effet, le café-bar Roseline ouvre ses portes, pour les clients de jour comme de soir! En entrant, on a l’impression de plonger dans une ambiance des années 30, avec un décor sublime et rétro qui nous fait penser à un vieux lobby d’hôtel avec ses fauteuils en cuir vintage, une longue banquette adossée à un mur de briques et plusieurs lampes avec des abat-jours récupérées de l’ancien décor du Château Frontenac à Québec. J’ai simplement le goût d’y passer toute la soirée avec des amis, à siroter un verre des vins importés, que l’on propose sur la carte (élaborée par Martin Laroche). En soirée, vous pouvez également combler votre appétit avec différents petits plats comme des plateaux de fromages et de charcuteries. Pour 2020, c’est un endroit typiquement montréalais à découvrir! (5010 boulevard Saint-Laurent, Montréal)

MANGER : Une nouvelle édition du Happening Gourmand

Photo courtoisie

J’adore le Happening Gourmand. C’est aujourd’hui que débute ce festival du retour des fêtes, qui en vient à sa 13e édition. Cette année, on nous propose des tables d’hôtes à prix réduits, dans dix différents établissements du Vieux-Montréal. Des menus à 17, 25, 29 et 35 dollars sont disponibles dans les restaurants Bevo Bar + Pizzeria, Taverne Gaspar, Vieux-Port Steakhouse, Brasserie 701, Jacopo, Modavie, Maggie Oakes, Verses Bistro, Méchant Bœuf et Kyo Bar Japonais. Une grande nouveauté s’ajoute avec le menu 5 à 7, à seulement 12 dollars, qui comprend un verre de vin et une bouchée dans cinq restaurants participants. Parmi mes choix favoris, j’ai beaucoup aimé le brunch à la française de la Brasserie 701 avec plusieurs plats classiques tels que les œufs Bénédictine classiques, des pancakes gourmets, le bagel au saumon fumé, la poutine déjeuner ou encore mon coup de coeur : la tartine à l’avocat avec salsa de tomates cerises, prosciutto croustillant, œufs pochés et pommes de terre déjeuner. De plus, le chef et sa bridage vous préparent en entrée un plateau de viennoiseries frais ou encore un smoothie du moment. Quelle belle façon de promouvoir nos bonnes tables! (Rendez-vous au happeninggourmand.com, Montréal)

SORTIR : Redécouvrez Montréal grâce à Airbnb

Photo courtoisie

Airbnb est un concept assez génial. On aime le fait de vivre comme un local, lorsqu’on est hors du pays. Sur ce, Airbnb pousse l’expérience plus loin, avec différents ateliers typiquement montréalais. J’en ai fait moi-même l’expérience, la semaine dernière, au cours de cuisine de Bagel montréalais donné par The Bread Class. Son fondateur, Will, est un passionné de la boulangerie et surtout des bagels! On y apprend les rudiments de l’excellent bagel d’ici et quels sont les différences entre les bagels newyorkais, les bagels polonais et les bagels canadiens. Tout est dans la recette! Il ne suffit que de s’inscrire en ligne. D’ailleurs, plusieurs autres ateliers hyper intéressants sont disponibles comme la Fabrication de cosmétiques biologique, un parcours foodie hivernal dans le Sud-Ouest, des cours de danse latine, une journée shopping personnalisé avec un styliste montréalais et plus encore! (Pour les informations des divers cours, rendez-vous au https://fr.airbnb.ca/experiences)