Félix Auger-Aliassime dans le carré d'as à Adélaïde

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint les demi-finales du tournoi de l'ATP d'Adélaïde, jeudi.

Lors des quarts de finale, Auger-Aliassime, deuxième favori de la compétition et 22e joueur mondial, a vaincu 6-3 et 6-0 l'Australien Alex Bolt, 157e au monde et détenteur d'un laissez-passer de la part des organisateurs.

En demi-finale, la tâche s'annonce corsée pour le Québécois, qui se frottera au Russe Andrey Rublev, troisième favori. Celui-ci, 18e mondial et récent vainqueur du tournoi de Doha, a défait le Britannique Daniel Evans en quart de finale.

Auger-Aliassime a été dominant au service, réussissant huit as contre aucune double faute. Il n'a surtout perdu que quatre points lorsqu'il servait. Il a brisé son rival à cinq occasions.

Le match a duré 55 minutes.

Shapovalov s'incline en Nouvelle-Zélande

De son côté, le Canadien Denis Shapovalov a été défait en quart de finale du tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

«Shapo», deuxième favori de la compétition et 13e joueur mondial, a été vaincu par le Français Ugo Umbert, 57e au classement de l'ATP, 7-5 et 6-4. La rencontre a duré 1 h 28 min.

Le représentant de l'unifolié a notamment commis six doubles fautes lors du duel, concédant le bris à deux reprises. Il n'a pas réussi de bris en quatre occasions.