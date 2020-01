Fillette martyre de Granby: orgueil et préjugés

On se rend compte dans un jugement rendu cette semaine par le Tribunal de la jeunesse que le frère de la fillette martyre de Granby a lui aussi subi d’importants sévices physiques et psychologiques de la part de son père et de sa belle-mère.

On l'a attaché avec une ceinture et on lui a fait prendre des douches d'eau froide lorsqu'il n'écoutait pas. Terrible, mais le plus frustrant encore, c'est qu'on le savait! Un autre juge avait statué le 30 mai 2018 que l’intégrité physique et psychologique de ces enfants était menacée et donc que leur sécurité et leur développement étaient compromis selon la loi. C'est la lumière rouge, le système d'alarme, appelez ça comme vous voulez, mais ils devaient agir et ça devait être une priorité.

Linge usé

La DPJ intervient dans plusieurs types de cas pour protéger les enfants du Québec. J'ai été témoin dans ma pratique de cas où la DPJ est intervenue en raison du fait que le linge d’un enfant était jugé usé ou sale. J'ai également vu une intervention où on a retiré un enfant à un père parce qu'il prenait trop à cœur les études de sa fille et qu’on le disait trop sévère. Il a fallu un procès de trois jours pour lui redonner son enfant. Quelle perte de temps et d'énergie pour des choses qui n'étaient certainement pas prioritaires. Je comprends que ce n'est pas l'idéal pour un enfant d'avoir du linge usé et qu'il ne faut pas être trop sévère avec son enfant pour ses études, mais c'est quoi en comparaison de violence et de compromettre sa sécurité et son développement!

L'orgueil

Le vrai problème avec la DPJ, c'est l'orgueil. Oui vraiment, vous avez bien compris, c'est simplement l'orgueil qui fait qu'un intervenant ne lâchera pas le morceau sur un dossier de linge usé pour prioriser un dossier de violence potentielle. On est allé à l'école et c'est important, il y a des critères à appliquer et une grille à respecter. Je vais mal paraître professionnellement parlant si je me suis trompé sur un dossier et que je dois le laisser tomber. On ne lâche pas le morceau! Et pendant ce temps, on échappe des cas plus lourds.

Le jugement

Le jugement est difficile à enseigner à l'école, mais c'est l'élément essentiel qui doit guider toutes les professions. Les intervenants de la DPJ doivent absolument user de jugement et mettre leur orgueil de côté. C'est correct de mal paraître et de lâcher prise sur un dossier qui n'est pas prioritaire, c'est correct de ne pas appliquer la théorie à la lettre et de ne pas cocher tous les critères de leur petite grille. La Loi du gros bon sens et de la logique est la plus efficace, le jugement quoi. D'autant plus que c'est établi qu’ils manquent de ressources.

Le manque de ressources

Quand tu manques de ressources, tu te dois de prioriser des dossiers, tu ne peux pas tout régler si tu veux bien faire ton travail. Les procureurs de la Couronne l'ont bien compris lorsqu'ils ont fait la grève et qu'ils ont été obligés de retourner au travail avec une loi spéciale. Le travail a été encore plus ardu quand l'arrêt Jordan est tombé. L'électrochoc! Maintenant ils ont compris le message: priorise tes dossiers sinon tu vas l'échapper! Utilise ton jugement pour déterminer ce qui est important et ce qui l'est moins.

Commission Laurent

Malheureusement, au Québec, on est réactif, ça prend un drame pour régler des problèmes. La commission Laurent le démontre bien, ça a pris le drame de la petite Rosalie retrouvée morte dans un conteneur pour se poser des questions sur le fonctionnement du système. On voulait tout refaire, mais c'est tombé aux oubliettes. Ça a pris par la suite le drame de la fillette martyre de Granby pour enfin essayer de faire la lumière. Dans ce cas on savait! Il y avait des signes. Maintenant, il reste à voir si cette commission trouvera la solution au problème. Pour ma part, je donne un conseil: concentrez-vous à trouver une façon de prioriser les dossiers parce que vous ne pourrez pas tout régler en même temps et apprenez aux intervenants que c'est correct de se tromper et de le reconnaître.

Effets pervers

Faites attention aux effets pervers! Quand on l'a échappé comme dans le dossier de la fillette martyre de Granby, on devient hypervigilant et on voit le mal partout. Trop, c'est comme pas assez. On voit maintenant une augmentation marquante des signalements à la DPJ. Dangereux: encore une fois, s'il n'y a pas de manière de filtrer et de prioriser, on va être à côté de la traque et d'autres drames vont survenir.

Beaucoup de travail en perspective, mais il faut se rappeler que le calcul vaut le travail. Organisons-nous pour avoir une bonne méthode au lieu de vouloir tout régler et laissons tomber l'orgueil et le bien paraître pour pouvoir sauver les vies et les enfances de nos enfants.



– François-David Bernier, avocat