Je sors, je reste

Week-end du 17 au 19 janvier 2020

Coup de cœur

LIVRE

Boire en toute conscience

La journaliste Rosamund Dean lève le voile sur le concept du mindful drinking. Ce nouveau mode de vie vous permet de revoir notre conception sur l’alcool et nous fait prendre conscience sur les effets de l’alcool sur le corps, l’esprit et le psychologique. Le mindful drinking est aussi l’idée d’avoir un simple contrôle sur la consommation, que ce soit sur l’amélioration de la digestion, une perte de poids, un regain d’énergie ou même les économies d’argent. Alors que la société nous porte à la consommation d’un verre ici et là, le mindful drinking est une nouvelle tendance à adopter! *Sorti le 8 janvier

Je sors

ÉVÉNEMENT

Les Jardineries

Profitez des joies de l’hiver à l’ouverture des Jardineries, qui se transforme en véritable biergaten et en parc hivernal. Le site propose donc plusieurs activités encourager les gens à bouger et à bénéficier des activités familiales gratuites à l’extérieur. Parmi celles-ci, on retrouve des mini-glissades, un terrain de pétanque sur glace, un chalet pour une pause qui offre un bon chocolat chaud et plus encore. À noter que l’entrée est totalement gratuite et que les portes des Jardineries sont ouvertes les samedis et dimanches, jusqu’à la mi-mars. *Demain et dimanche à 10h30 au site des Jardineries à L'Esplanade du Parc olympique - 4115 avenue Pierre-De-Coubertin

LITTÉRATURE

La Nuit de la lecture au Québec

Amateurs de lecture? Si oui, ne manquez pas La Nuit de lecture au Québec, qui se tiendra partout en province, demain soir. Dès le coucher du soleil, des animations gratuites et des ateliers autour de la lecture se dérouleront à travers plusieurs bibliothèques. Plusieurs écrivains québécois seront présents, lors de lectures publiques. Ne manquez pas la rencontre avec l’écrivain de fantastique et d’horreur Patrick Sénécal, à la Librairie Saga, à Notre-Dame-de-Grâce. * Demain à partir de 18h00 – divers lieux partout au Québec- Visitez le lire-reussir.org

VARIÉTÉ

Danse Lasha Danse – Une ode à la vie

Il y a dix ans, le 1er janvier 2010 s’éteignait la chanteuse et musicienne Lhasa de Sela, partie à l’âge de 37 ans. Pour souligner les 10 ans de son décès, la production PPS Danse présente le spectacle Danse Lhasa Danse. Cet hommage musical et chorégraphique rassemble une quinzaine d’interprètes qui explorent, à leur façon l’héritage de l’artiste. Mêlant danse et chansons, cette pièce revisite ainsi 23 chansons tirées du répertoire de Lhasa. De plus, la chanteuse Betty Bonifassi se joindra au spectacle comme artiste invitée. *Ce soir à 20h00 au Théâtre de La Ville - 150 Rue de Gentilly Est, Longueuil

CINÉMA

Mauvais garçons pour toujours

Will Smith et Martin Lawrence redeviennent encore les Bad Boys, pour un troisième chapitre des films Bad Boys. En effet, plus de 15 ans plus tard, les deux amis enquêteurs de la police de Miami, n’ont pas dit leur dernier mot. Même si Marcus (Lawrence) est devenu inspecteur de police et que son co-équipier Mike Lowery (Smith) est en pleine crise de la quarantaine, ils s’unissent à nouveau alors qu’ils sont aux trousses de l’assassin du frère d’un mercenaire albanais. *Sorti le 17 janvier

MUSIQUE

An orchestral rendition of Dr Dre – 2001 : Montreal

Tous les fanatiques de hip hop se souviennent de la sortie du deuxième album de Dr. Dre, 2001. Considéré comme un chef d’œuvre du rap, l’album est devenu mythique aux yeux des puristes de la musique urbaine. Ainsi, le Club Soda rend hommage à cet opus, en lui redonnant vie, avec une multitude de musiciens professionnels, un orchestre et une équipe de production offrant les meilleurs effets visuels. On y revisite les classiques de Dr Dre, mettant en vedette plusieurs artistes tel que, Snoop Dogg, Xzibit, Nate Dogg, Eminem, Mary J. Blige et plus encore. * Demain à 21h30 au Club Soda – 1676 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

ROMAN

Julie et l’univers des possibilités

À l’ère de l’anxiété de performance, Ariane Jenkins se rend à la conférence de la célèbre Julie et « L’Univers des possibilités ». Durant ce week-end avec ses collègues, elle remet tout en question, sa carrière, ses objectifs, ses relations interpersonnelles... Toujours si performante, organisée et raisonnable, elle doute de ses capacités plus lorsqu’elle reçoit une piètre évaluation à son travail. Suivra-t-elle les conseils de la conférencière-entrepreneure et monoparentale qui semble avoir tout accompli? *Sorti le 15 janvier

TÉLÉ

42 – L’histoire de Jackie Robinson

Jackie Robinson a marqué l’histoire. En effet, le joueur de baseball est le premier Afro-américain à être admis dans la Ligue Majeure du baseball. En plein cœur de la ségrégation qui sévit aux États-Unis, le joueur portant le numéro 42, est le seul athlète de couleur. Au courant de sa carrière, il est victime d’actes de racisme très brutaux, mais son talent inouï saura par conquérir le cœur de tous les amateurs de baseball. *Dimanche à 22h30 sur les ondes de TVA

BALADO

Audio-Guide au Salon de l’Auto

Pour tous les visiteurs du Salon International de l’Auto de Montréal ou simplement pour les mordues de voitures, il vous sera possible d’agrémenté votre parcours grâce à un audio-guide, développé par les experts du Guide de l’auto et animé par le journaliste automobile Antoine Joubert. Disponible gratuitement sur l’application de QUB radio, on y présente toutes les informations et les nouveautés dévoilées par les constructeurs automobiles. Une trentaine de capsules associées à chacun des kiosques du Salon est mise à votre disposition. *Disponible gratuitement sur l’application QUB radio