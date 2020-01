Lafrenière a le dessus sur Byfield

Alexis Lafrenière n’a pas inscrit son nom à la feuille de pointage, hier soir au First Ontario Centre, mais son équipe a tout de même eu le dessus sur celle de Quinton Byfield hier lors du Match des meilleurs espoirs de la LCH.

Équipe Blanc, dont Lafrenière était le capitaine, l’a emporté 5 à 3 sur Équipe Rouge de Byfield.

En fait, l’attaquant de l’Océanic de Rimouski n’a pas marqué... officiellement.

Utilisé à l’aile de Mavrik Bourque des Cataractes de Shawinigan et de l’attaquant des Winterhawks de Portland Seth Jarvis, Lafrenière a fait parler de lui dès sa deuxième présence sur la patinoire en première période. Le meilleur espoir au monde est entré à toute vitesse en zone offensive avant de battre le gardien Brock Gould d’un tir vif et précis des poignets.

La séquence a toutefois été révisée et il a été déterminé qu’il y avait hors-jeu en entrée de territoire. Un peu comme il l’avait fait lors du dernier Championnat mondial de hockey junior, il s’est aussi servi de ses épaules servant notamment une solide mise en échec à Jérémie Poirier en fond de territoire, au deuxième tiers.

«Le jeu physique est quelque chose que j’essaie de continuer d’apporter à mon jeu. Je ne suis pas toujours à la recherche de la grosse mise en échec, mais quand la chance est là, c’est bon de s’impliquer physiquement. Ça m’aide à rentrer dans mon match», a mentionné Lafrenière après le match.

Retour à la routine

Ce dernier rentrera finalement à Rimouski après que les dernières semaines eurent été fort chargées pour lui. Et il ne s’en plaindra pas.

«Ça fait longtemps que je n’ai pas été dans ma routine, chez nous. Ça va faire du bien de retourner dans ma pension et de retrouver la routine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.»

Quant à Byfield, qui avait été jumelé au nouvel attaquant des Saguenéens de Chicoutimi Dawson Mercer ainsi qu’à Jake Neighbours des Oil Kings d’Edmonton, il n’a lui non plus récolté aucun point hier.

De son côté, Poirier s’est vu offrir une opportunité en or de se faire valoir hier puisqu’il a été jumelé à Jamie Drysdale, considéré comme le meilleur défenseur admissible au prochain repêchage de la LNH.

Les deux arrières offensifs ont offert un bon spectacle aux amateurs réunis à l’aréna des Bulldogs de Hamilton de la Ligue de l’Ontario, étant particulièrement efficaces en relance offensive.

Poirier a d’ailleurs ouvert la marque pour Équipe Rouge en première période à l’aide d’un tir sur réception après avoir accepté la passe de Luke Evangelista. Il a ajouté une mention d’aide en toute fin de match sur le but de Dawson Mercer.

«Je suis un joueur qui joue offensivement dans la vie et tous les soirs j’essaie de montrer ça. Ce soir, je voulais montrer quel genre de joueur je suis et c’est ce que j’ai fait», a-t-il mentionné.

Une rare Bagarre

L’un des faits saillants du match est survenu en troisième période alors qu’on a assisté à un fait rare dans un Match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey : une bagarre !

Donovan Sebrango et Will Cuylle se sont livré un furieux combat en troisième période et, après quelques bonnes droites de part et d’autre, les deux joueurs se sont serrés dans leurs bras avant de se diriger vers le banc de punition.

Le tout, au grand plaisir d’une foule qui n’avait démontré que très peu d’entrain jusque-là.

Sebrango est le fils de l’ancien joueur de l’Impact de Montréal, Eduardo.