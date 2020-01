Le parcours épatant d’une joueuse de Québec se poursuit

La joueuse de soccer Évelyne Viens poursuivra sa carrière dans les rangs professionnels.

L’attaquante étoile des Bulls de South Florida (Tampa Bay) a été la 5e sélection du repêchage de la NWSL qui s’est déroulé jeudi, au Centre des congrès de Baltimore. Elle évoluera avec le Sky Blue FC du New Jersey. Fondée en 2012 et regroupant neuf équipes aux États-Unis, la NWSL est le pendant féminin de la MLS.

« Je suis très, très surprise d’avoir été sélectionnée aussi tôt, a raconté Viens, qui avait fait le voyage à Baltimore en compagnie de ses parents et de son entraîneur-chef avec les Bulls, Denise Schilte-Brown. Je pensais sortir à la fin de la 1re ronde ou au début de la 2e. Parce que les équipes ont un nombre limité de joueuses internationales qu’elles peuvent réclamer, ma valeur était un peu moins grande.

« Ce n’est pas un rêve d’être choisie dans la NWSL parce que je n’y croyais pas quand je suis arrivée à Tampa Bay il y a quatre ans. Avec les années, j’ai fait ma marque et je savais que mes chances d’être repêchée étaient bonnes. »

Elle brille dans les bons moments

L’athlète de L’Ancienne-Lorette croit que ses performances dans le tournoi de sa conférence (American Athletic Conference) et celui de la NCAA ont pesé dans la balance. Dans le tournoi du AAC, l’ancienne attaquante des Élans de Garneau a marqué les quatre buts de son équipe dans deux victoires de 2-0. Dans le tournoi de fin de saison de la NCAA, elle a marqué cinq buts dans les deux victoires des Bulls qui atteignaient le « sweet 16 » pour la première fois de leur histoire.

« Je pense que j’ai connu une meilleure saison qu’en 2019, mais ce dont je suis le plus contente, c’est d’avoir bien fait dans les moments importants en fin de saison, a indiqué celle qui a été élue sur les équipes d’étoiles All American pour une troisième année consécutive. J’ai marqué neuf buts en cinq parties quand ça comptait le plus. Mes performances dans des rencontres importantes ont aidé ma valeur. »

Prête pour le prochain chapitre

Viens était contente d’être entourée de ses parents et de son entraîneur à Baltimore. « C’est une belle façon de boucler la boucle de ma carrière NCAA. Je suis prête pour le prochain chapitre. Le camp d’entraînement va débuter en mars et la saison, en avril. La prochaine étape est de signer mon contrat. »

Ignorée par les bonzes de l’équipe nationale, malgré tous ses succès dans la NCAA, Viens voit poindre une lueur d’espoir. Pour la première fois, elle a vu son nom parmi les 40 admissibles pour le tournoi de la CONCACAF. « Je n’ai pas été appelée pour un camp, mais je pense que je vais être appelée pour le prochain cycle olympique et qu’on va me donner une chance, si je fais bien chez les pros. J’ai encore la passion du soccer et le plaisir de m’entraîner chaque jour. C’est une belle première job. »