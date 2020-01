Le Tournoi TOM fête son 44e anniversaire

Le Tournoi Provincial Pee-Wee Olympique de Montréal (TOM) fête cette année son 44e anniversaire. Le Tournoi TOM est parrainé par la nouvelle association (HMRPP), qui regroupe l’union de CDJR et CJL. L’événement se déroule jusqu’à dimanche au Centre Étienne-Desmarteau.

Photos Tournoi Tom, Pascale Vallée, Denis Bernier

Les capitaines, Charles Antoine Rondeau, des Roussillon, et Evan Gagné, Hockey mineur Rosemont Petite-Patrie, étaient entourés de Sébastien Veillet, Evelyne Champagne Durocher, Lucie et Jacques Gladu, Alain Chantelois, Josée Gladu, Lyse Charpentier, présidente du Tournoi, Rosanna Dilullo, de la société Trivolt, et la mascotte TOM

Les dirigeants du tournoi ont rendu hommage à un grand bénévole, le regretté Richard Gladu. Les membres de sa famille, Jacques, Lyne et Josée Gladu, sont en compagnie de Lyse Charpentier, présidente du tournoi TOM.

Élise Béliveau et Cournoyer

Avant le match du Canadien contre Chicago, Wady Salem, une source d’inspiration pour plusieurs, a rencontré madame Élise Béliveau, Réjean Houle et Yvan Cournoyer.

Honda Classic

Le réputé tournoi de golf le Honda Classic aura lieu au mois de mars prochain sur le prestigieux parcours The Champion du PGA National, à West Palm Beach. Le directeur du Golf Le Mirage, René Noël, Carole Castonguay, Suzanne Chevrier et Alain Brunette ont bien apprécié le magnifique parcours.

Le Club de golf Quail Ridge est un endroit très populaire auprès des Québécois en Floride. L’homme d’affaires Derek Patterson, qui a joué une excellente ronde de 79, est en compagnie de Chantal et Sylvie Desmarais et de l’ancien dirigeant de Québecor, Pierre Dion.

L’Ordre de la rose blanche

En 2014, la Polytechnique a institué l’Ordre de la rose blanche en hommage aux victimes des événements du 6 décembre 1989. Cette année, la gagnante de la bourse de 30 000 $ est Édith Ducharme, diplômée en génie physique de l’Université Laval.

Challenge futsal scolaire de soccer

L’équipe de soccer de l’École Marie-Clarac, dirigée par sœur Jacinthe, directrice générale de l’École Marie-Clarac, et Joël Dessureault, l’entraîneur-chef, a remporté le Challenge futsal scolaire de Saint-Hyacinthe dans la catégorie Juvénile Féminin — Division 4.