Les coups de cœur de Jemmy Echaquan-Dubé

Dévoilée au grand public, dans la série Fugueuse la suite, la comédienne et chanteuse Jemmy Echaquan-Dubé est une nouvelle tête d’affiche à surveiller. Grâce à son rôle de Daisie dans la série, elle nous ouvre les yeux sur la réalité des Autochtones en situation d’itinérance. Réelle activiste, elle s’implique également auprès de divers organismes dont le Réseau jeunesse des Premières Nations. L’artiste atikamekw nous partage ses adresses préférées en ville, teintées d’une touche de sa culture.

Le restaurant favori ?

J’aime beaucoup l’Entrepôt. Ce n’est pas cher et l’ambiance est vraiment le fun. C’est cinq dollars le plat. Les cocktails sont un peu plus chers. J’aime bien leur drink avec la Corona renversée. La musique est vraiment super aussi ! Dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je suis devenue addict à leurs doigts de poulet et leurs calmars frits. Je pourrais tellement faire ça chez moi, mais c’est trop bon !

L’endroit pour prendre un café ?

J’aime beaucoup le Café de la Maison Ronde, qui est un café autochtone, car c’est l’un des seuls endroits où je peux me trouver de la nourriture traditionnelle comme des sandwichs Bannique et des Indian tacos. C’est un café porté par le journal L’Itinéraire, qui permet l’inclusion sociale et qui encourage l’économie de la communauté autochtone. C’est ouvert à partir de la fin du printemps. Leur café est vraiment bon !

L’activité préférée ?

J’aime beaucoup lire et aujourd’hui, je lis des trucs militantistes pour faire avancer les causes des femmes autochtones et cela devient presque un travail finalement. Toutefois, pour vraiment décrocher, je suis une grande gameuse ! Je suis une fanatique finie des jeux Assassin’s Creed et du monde fantastique des Super Héros de Marvel et de Star Wars. C’est vraiment mon petit côté geek.

Une adresse secrète à découvrir ?

La Récréation sur Ontario Est. C’est un café culturel où tu peux jouer à des jeux de société. C’est le fun pour déconnecter et passer du bon temps entre amis.

L’événement culturel le plus couru ?

J’aime bien le Festival Présence Autochtone, surtout lorsqu’il y a des spectacles issus de la communauté même. De plus, je participe depuis toujours au Festival de jazz, car je suis une fan de Jeremy Dutcher. Sa musique est vraiment très bonne et elle me transporte. Finalement, je suis très impliquée dans les événements rattachés à l’organisme Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador. J’en suis porte-parole. C’est très politique, mais il y a des événements rassembleurs qui aident à mieux se comprendre les uns les autres et à discuter des divers sujets qui nous touchent.