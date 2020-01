Nouvelle chanson, nouvel album, nouveaux objectifs

Armés de leur nouvelle chanson À tous les vents, les 2Frères se relancent demain matin à l’assaut des ondes radio en étant pleinement conscients que leur nouvel album, attendu le 21 février, ne se vendra pas autant que les deux premiers.

« Au-delà de 10 000, je vais être content », réfléchit à voix haute Érik Caouette, que Le Journal a joint, jeudi, après une séance de studio.

Les espoirs modestes de l’aîné des frères Caouette démontrent à quel point la dégringolade des ventes d’albums, physiques ou numériques, a été vertigineuse au cours des dernières années. Les 2Frères ont quand même vendu plus de 170 000 exemplaires de Nous autres et La route.

« On a connu une grosse chute entre le premier et le deuxième, dit le musicien. On s’attend à la même chose cette fois, d’autant plus que l’album sera disponible en partant sur les plateformes de streaming, ce qui n’était pas le cas auparavant. »

Énergique

Chose assurée, leurs nombreux admirateurs ne risquent pas de bouder À tous les vents, chanson-titre de l’album à venir. Très entraînante et fidèle à leur ADN musical, cette pièce qui parle de résilience devrait devenir un incontournable de leurs spectacles.

« C’est une des plus énergiques de l’album et on va commencer le show avec elle. Nous avons très hâte de la faire en festival à sept musiciens », indique Érik Caouette.

► Les 2Frères monteront sur scène, vendredi soir, à l’Hôtel de Glace de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Ils seront aussi à l’Étoile Banque Nationale de Brossard, le 20 février.