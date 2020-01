Près de 140 nouveaux logements sociaux et abordables, mais moins de la moitié pour les familles

Une coopérative d’habitation de 14 étages va être construite à un jet de pierre du Centre Bell et de ses nouvelles tours résidentielles, au centre-ville de Montréal, ce qui va permettre d’ajouter des logements sociaux et abordables dans un secteur où l’habitation n’est pas pour toutes les bourses.

La Coopérative d’habitation de La Montagne verte va compter 136 unités, dont plus de la moitié, soit 70, disposera d’une seule chambre. L’immeuble offrira également 39 appartements de deux chambres, 25 de trois chambres et seulement deux de quatre chambres, selon les informations partagées par le Groupe CDH, qui accompagne les promoteurs dans toutes les étapes de réalisation de ce projet d'une vingtaine de millions de dollars.

Les familles auront ainsi à leur disposition moins de la moitié des unités (66), si on leur réserve aussi les unités de deux chambres, en sachant que les familles cherchent surtout des appartements de trois chambres.

PHOTO COURTOISIE

Le bâtiment sera construit au coin des rues de la Montagne et Saint-Jacques, derrière les tours des Canadiens 2 et 3, et près de la station de métro Lucien-L’Allier. Les travaux devraient se mettre en branle en avril prochain et les premiers occupants pourraient s'y installer à l'hiver 2021.

L’administration Plante a vendu le terrain à la Coopérative d'habitation de La Montagne verte. Le projet est en gestation depuis 2011 et est réalisé dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Celui-ci est financé conjointement par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et par la Ville de Montréal en vertu de l'Entente concernant le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation découlant de l'Entente-Cadre Réflexe Montréal.

La signature de l'engagement définitif du financement par la SHQ suivra l'analyse complète du dossier, a-t-on précisé jeudi.

La Ville a de plus accordé une subvention de 4 millions $ à la Coopérative, ce qui s’inscrit dans la stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Soutenir les projets de développement de logements accessibles, abordables et de qualité à Montréal est l'une de nos priorités», a dit Mme Plante, en point de presse.

«C’est un magnifique projet au niveau de la mixité pour centre-ville, a dit à l’Agence QMI Guillaume Richard, directeur général du Groupe CDH. Avec une coopérative comme celle-là, on démocratise le fait d’habiter le centre-ville.»

Le nouveau bâtiment, signé par l’architecte Douglas Alford et le chargé de projet architecture Jose Espinosa, disposera d’une salle communautaire au 10e étage. Celle-ci offrira en prime une vue sur le fleuve Saint-Laurent.

«Nous avons une grande liste de gens qui attendent de vivre dans ce projet. Nous sommes heureux de donner la chance à des gens à faibles revenus d’avoir accès à de beaux loyers dans ce secteur», a indiqué de son côté Zurirma Ling, chargé de projet au sein du Groupe CDH.