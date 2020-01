Quatre restaurants du Vieux-Montréal à petits prix ce mois-ci

Le festival culinaire Happening Gourmand est de retour pour une 13e édition. Du 16 janvier et 9 février, treize restaurants du Vieux-Montréal offriront des tables d’hôte à prix réduit pour permettre aux gens de se gâter sans trop dépenser.

Que ce soit pour l’expérience brunch, souper, ou 5 à 7, les prix varient entre 12 $ et 35 $.

Voici quatre restaurants participants à tester pendant le populaire évènement :

1. Jacopo

Ce restaurant italien de la Place Jacques-Cartier se joint au festival culinaire Happening Gourmand cette année en proposant les trois expériences disponibles: l’apéro, le brunch ou le souper à 29 $. Peu importe votre choix, vous êtes assuré de déguster une cuisine italienne authentique dans un décor absolument sublime. Si vous optez pour la table d’hôte du souper, le risotto à la courge est un excellent choix, surtout accompagné d’un bon verre de vin!

436, Place Jacques-Cartier, Montréal

2. Maggie Oakes

Tout comme le Jacopo, le Maggie Oakes propose les trois expériences, dont le souper à 29 $. Pour ce dernier, vous aurez le choix parmi cinq entrées, cinq plats principaux et deux desserts. Si vous aimez la viande, le menu du Maggie Oakes risque de vous plaire grandement. Puis si jamais vous optez pour le brunch, sachez que vous pourrez le transformer en «boozy brunch» moyennant un surplus de 30 $ sur la facture.

426, Place Jacques-Cartier, Montréal

3. Kyo Bar Japonais

La réputation de cet izakaya n’est plus à faire, c’est pourquoi lorsque l’occasion d’y manger à prix réduit se présente, il est difficile de résister. Pour 35 $, vous pourrez profiter d’une table d’hôte succulente. Vous devrez choisir trois plats à partager parmi six options alors si vous y allez en duo, choisissez les six afin de pouvoir goûter à tout! Pour le dessert, notez que la tartelette au yuzu est délicieuse.

711, Côte de la Place d'Armes, Montréal

4. BEVO Bar + Pizzeria

Le BEVO propose une table d’hôte du soir à seulement 25 $. Si vous aimez avoir du choix, c’est dans ce restaurant que vous devez aller pour profiter des prix réduits pendant le Happening Gourmand. Pâtes, pizzas, grillades, charcuteries, saucisses... Il y a vraiment pour tous les goûts. Le BEVO offre aussi les brunchs à 17 $ le samedi et dimanche pendant l’évènement!

410, rue Saint-Vincent, Montréal