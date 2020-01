Saguenéens: Mercer impatient de faire ses débuts en bleu

Bien que Dawson Mercer soit un membre à part entière des Saguenéens de Chicoutimi depuis le 7 janvier, ce dernier n’avait toujours pas foulé la patinoire avec ses nouveaux coéquipiers puisqu’il était rentré chez lui, à Terre-Neuve, pour prendre quelques jours de repos.

Les Saguenéens de Chicoutimi ont cependant confirmé, par le biais d’une vidéo publiée sur Twitter, que Mercer fera ses débuts avec l’équipe saguenéenne vendredi soir, alors que les Cataractes de Shawinigan seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina.

« Bonjour Chicoutimi, comment me trouvez-vous en bleu ? J’ai très hâte de faire mes débuts ! » peut-on entendre dire le nouveau venu des Sags dans la vidéo publiée mercredi dernier.

Lavoie et Broudrias

Mercer n’est cependant pas le seul nouveau Saguenéen qui fera ses débuts sur la glace olympique du Centre Georges-Vézina vendredi soir. L’ancien des Mooseheads Raphaël Lavoie et le défenseur Karl Boudrias joueront, eux aussi, leur premier match au Saguenay, bien qu’ils aient pris part au voyage des Saguenéens dans les Maritimes. Lors de ces trois matchs, Boudrias a récolté un but et une passe, tandis que Lavoie a marqué une fois et a ajouté trois aides.