Une conférence internationale pour contrer la violence dans le sport à Québec

La violence et l’intimidation dans le sport seront au cœur des discussions lors du congrès international organisé en collaboration avec l’organisme Sport’Aide, du 15 au 17 avril, à Québec.

Tenu pour une première fois en 2018 à Madrid, en Espagne, ce colloque signé Safe Sport International réunira des acteurs du milieu sportif provenant de partout dans le monde. L’objectif est de proposer des solutions communes pour prévenir tous les types d’épisodes de violence dans le sport.

Le Comité international olympique (CIO), la FIFA, la NCAA et la Fédération internationale de ski (FIS) seront parmi les organisations qui participeront à l’événement, de même que la plupart des fédérations provinciales, dont Hockey Québec, et des chercheurs de plusieurs universités. Une vingtaine de pays seront représentés.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

«Le train est en marche ici [en matière de bonne pratique et de sécurité dans le sport] et le Québec est un chef de file. On va pouvoir comparer nos pratiques et s’inspirer l’un et l’autre de nos pratiques gagnantes», a dévoilé le directeur général de Sport’Aide, Sylvain Croteau, ne cachant pas que certains pays «traînent de la patte» en semblable matière.

Un organisme important

Depuis sa fondation, il y a 18 mois, Sport’Aide a traité 600 cas de violence ou d’intimidation en contexte sportif touchant les athlètes, les entraîneurs, les arbitres et les parents, dont certains ont nécessité une judiciarisation.

La mission de l’organisme est avant tout de proposer des solutions et des ressources aux personnes faisant appel à ses services. Aux yeux de son directeur général, l’initiative commence à faire de plus en plus de bruit aux quatre coins de la province.

«Oui, malheureusement, on est obligés de dire qu’on est pertinent. 600, c’est quand même impressionnant à mon sens et on n’est pas encore très connu», a expliqué M. Croteau, qui n’a pas voulu chiffrer le nombre de cas s’étant retrouvés devant les tribunaux.

Elle-même ancienne patineuse de vitesse, la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, s’est souvenue que ces sujets ont longtemps été tabous. Dans un vestiaire. Un aréna. Un stade. Ou même un bureau administratif.

«Du temps que j’étais athlète, il n’y avait pas de ressources et en fait, ce n’était pas nommé. On ne savait pas trop comment gérer ça. Dans ce temps-là, on [ne] faisait rien avec ça et ça a perduré.

«Je pense qu’il y en a encore des situations comme celles-là, d’où l’importance d’avoir des ressources comme Sport’Aide, de faire de la sensibilisation et de faire que les athlètes et toutes les personnes qui gravitent dans le milieu du sport puissent avoir un moyen de dénoncer ces situations», a indiqué la triple médaillée olympique.

Par ailleurs, le public sera aussi invité à participer aux échanges, vendredi, en conclusion de la conférence.